Tesla призначила нового голову правління

Компанія Tesla призначила Робин Денголм (Robyn Denholm), головну фінансову директорку австралійської телекомунікаційної компанії Telstra, головою правління – панелі, яка керує Ілоном Маском.

Про це пише видання Washington Post, передає Голос Америки.

Денголм, яка долучилася до правління Tesla в 2014 році, відразу ж обійме посаду, а через півроку відмовиться від своєї ролі фінансової директорки, щоб повністю зайнятися роботою в Tesla. Вона «також тимчасово відмовиться від посади голови ревізійної комісії Tesla, поки не покине Telstra», заявив автовиробник.

Такий крок, який було оголошено пізно в середу, випливає з рішення Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) щодо справи про шахрайство, пов'язане з твітами Маска в серпні. Рішення суперечки позбавило Маска можливості виконувати обов'язки голови правління протягом трьох років і поставило вимогу компанії Tesla призначити двох нових незалежних директорів, створити новий комітет незалежних директорів, додати засоби для контролю комунікацій Маска та сплатити штрафи.

У повідомленні в Twitter, відповідаючи на оголошення Tesla, Маск написав, що «хотів би подякувати Робин за долучення до команди. Велика повага. З великим нетерпінням чекаю спільної роботи».

Досвід роботи Денголм включає сім років управління фінансами Toyota в Австралії, а також два десятиліття на посаді директорки зі стратегій, фінансів та операцій у Sun Microsystems та Juniper Networks.

Її призначення може стати сюрпризом для спостерігачів та інвесторів, які очікували, що компанія призначить одного з двох нових незалежних директорів на посаду голови правління. Директорів досі шукають, повідомляє Tesla.