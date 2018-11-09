Трамп заборонив нелегальним мігрантам подавати заяви на притулок в США

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що підписав указ, згідно з яким Міністерство юстиції і Міністерство внутрішньої безпеки США відмовлятимуть у розгляді прохань про надання притулку особам, які перетинають американський кордон нелегально, і направлятимуть таких людей до встановлених пунктів пропуску.

Про це пише ЄП з посиланням на Reuters.

Таким чином мігранти, які прибуватимуть до США нелегально, не матимуть автоматичного права на перебування в країні.

Раніше будь-який іммігрант в США міг подати заяву на отримання притулку, незалежно від того, яким чином він потрапив на територію США.

Нагадаємо, що у США проходять масові протести на підтримку спецпрокурора.