Трамп заборонив нелегальним мігрантам подавати заяви на притулок в США

9 листопада, 2018 - 17:53
Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що підписав указ, згідно з яким Міністерство юстиції і Міністерство внутрішньої безпеки США відмовлятимуть у розгляді прохань про надання притулку особам, які перетинають американський кордон нелегально, і направлятимуть таких людей до встановлених пунктів пропуску.
Про це пише ЄП з посиланням на Reuters.
Таким чином мігранти, які прибуватимуть до США нелегально, не матимуть автоматичного права на перебування в країні.
Раніше будь-який іммігрант в США міг подати заяву на отримання притулку, незалежно від того, яким чином він потрапив на територію США.
Нагадаємо, що у США проходять масові протести на підтримку спецпрокурора.
Джерело: Європейська правда