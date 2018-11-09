Троє українців стали чемпіонами світу з паеурліфтингу

Троє українців стали чемпіонами світу з пауерліфтингу на світових змаганнях у Швеції.

Про це повідомляє прес-служба Федерації пауерліфтингу України на офіційному сайті.

Українка Лариса Соловйова встановила новий світовий рекорд триборства у вазі до 63 кілограмів — 643 кг (присідання зі штангою на плечах вагою 237,5 кг, жим штанги вагою 180,5 кг та штанга 225 кг у тязі).

Андрій Наньєв (вагова категорія до 83 кг) отримав дві бронзові медалі — у присіданні з результатом 340 кг та жимі 272,5 кг. У тязі киянин зафіксував 307,5 кг та отримав золоту медаль.

Володимир Рисєв (категорія до 93 кг) встановив новий рекорд Європи у присіданні — 390 кг, взяв «срібло» у жимі — 285 кг, заключна спроба у тязі — 350 кг принесла Володимиру титул чемпіона світу 2018 року. Рисєв встановив новий світовий рекорд у сумі триборства — 1025 кг.