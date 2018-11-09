У Британії міністр транспорту подав у відставку через Brexit

Міністр транспорту Британії Джо Джонсон подав у відставку, заявивши, що він не підтримує угоду прем'єр-міністра Терези Мей щодо Brexit та виступатиме за проведення другого референдуму про вихід країни з Євросоюзу.

Про це повідомляє The Guardian.

"Джо Джонсон подав у відставку з уряду, заявивши, що він не може підтримати Brexit-угоду Терези Мей і парламентаріїв, оскільки вони пропонують вибір між "васалізацією та хаосом", - йдеться у повідомленні.

Джонсон підкреслив, що країна наближається до "неправильного варіанту Brexit", схвалення якого буде "страшною помилкою".

За словами Джо Джонсона, громадськості пропонується "така угода, яка дозволить економічно послабити нашу країну, не кажучи про правила ЄС, яких вона мусить дотримуватися, і про роки невизначеності для бізнесу".

Джонсон заявив, що буде проводити кампанію за другий референдум.

"Що стосується цих найважливіших питань, то я вважаю цілком правильним звернутися до людей з проханням підтвердити своє рішення щодо виходу з ЄС, і, якщо вони вирішать це зробити, дати їм останнє слово - чи йдемо ми (з ЄС - ред.) з угодою прем'єр-міністра чи без неї", - цитує видання колишнього міністра.

Джо Джонсон - брат колишнього міністра закордонних справ Великої Британії Бориса Джонсона, який пішов у відставку у липні цього року, зрозумівши, що в уряді Мей не поділяють його позиції щодо Brexit.