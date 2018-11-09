У Львові обмежили використання пластикових пакетів

9 листопада, 2018 - 16:25
Львівська міська рада проголосувала за обмеження використання поліетиленових пакетів у місті.
Про це повідомляє rubryka.com з посиланням на повідомлення Львівської міської ради.
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні виконавчого комітету міської ради і стосується комерційного використання одноразових поліетиленових пакетів у торгових мережах.
У проекті рішення йдеться про те, щоб рекомендувати суб’єктам господарювання у сфері торгівлі, пропонувати покупцям альтернативу використанню одноразових пластикових пакетів.
“Паперові пакети, багаторазові торбини тощо, а також розробити Програму лояльності до споживачів щодо заохочення використання багаторазової тари”, – йдеться у повідомленні.
Джерело: День