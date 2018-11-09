У Львові обмежили використання пластикових пакетів

Львівська міська рада проголосувала за обмеження використання поліетиленових пакетів у місті.

Про це повідомляє rubryka.com з посиланням на повідомлення Львівської міської ради.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні виконавчого комітету міської ради і стосується комерційного використання одноразових поліетиленових пакетів у торгових мережах.

У проекті рішення йдеться про те, щоб рекомендувати суб’єктам господарювання у сфері торгівлі, пропонувати покупцям альтернативу використанню одноразових пластикових пакетів.

“Паперові пакети, багаторазові торбини тощо, а також розробити Програму лояльності до споживачів щодо заохочення використання багаторазової тари”, – йдеться у повідомленні.