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У Львові обмежили використання пластикових пакетів

9 листопада, 2018 - 16:25
Фото "Волинські Новини"

Львівська міська рада проголосувала за обмеження використання поліетиленових пакетів у місті.

Про це повідомляє rubryka.com з посиланням на повідомлення Львівської міської ради.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні виконавчого комітету міської ради і стосується комерційного використання одноразових поліетиленових пакетів у торгових мережах.

У проекті рішення йдеться про те, щоб рекомендувати суб’єктам господарювання у сфері торгівлі, пропонувати покупцям альтернативу використанню одноразових пластикових пакетів.

“Паперові пакети, багаторазові торбини тощо, а також розробити Програму лояльності до споживачів щодо заохочення використання багаторазової тари”, – йдеться у повідомленні.

Джерело: День

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