У Мельбурні відкрили виставку портретів українських австралійців, які пережили Голодомор 1932-1933 років

Унікальна виставка фотопортретів українських австралійців, які пережили Голодомор 1932-1933 років, відкрилася 8 листопада 2018 року в Мельбурні.

Про це повідомляє Посольство України в Австралії на офіційній сторінці у Facebook.

«Я щиро дякую усім, хто долучився до організації цієї виставки і, перш за все, самим героям проекту – свідкам тих страшних подій. Людям, які погодилися взяти участь у цій незвичайній фотосесії, які знайшли у собі сили пережити цей біль знову, заради того, аби світ пам’ятав і не допускав таких трагедій у майбутньому», – сказав на відкритті виставки посол України в Австралії Микола Кулініч.

Експозиція, організована за ініціативи Союзу українських організацій Австралії, складається з 26 портретів українців, які зараз живуть чи жили (двоє із тих чиї фото представлені нещодавно померли) в Австралії, але були свідками Голодомору 1932-33 років в Україні.

Голова СУОА Стефан Романів, відкриваючи захід, підкреслив, що зусилля світового українства спрямовані на те, аби світ пам’ятав про Голодомор, визнав його геноцидом, і засудив винуватців цієї трагедії.

Експозиція викликала неабиякий інтерес як з боку української громади Австралії, так і пересічних австралійців. Багато з тих, хто прийшов на відкриття, щиро зізнавалися, що майже не знають про Голодомор. Відвідувачів надзвичайно вразив факт, що свідки тих страшних подій живуть серед них, в Австралії, а також були присутніми на цій виставці.

Участь у відкритті виставки взяла в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, яка перебуває в Австралії з робочим візитом.

Виставка «Голодомор – геноцид голодом» триватиме в Мельбурні (виставковий зал SPACE@Collins) і стане одним із численних заходів, що проводяться на Зеленому континенті на вшанування 85-тих роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні.