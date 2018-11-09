У Норвегії стався найсильніший землетрус в історії країни

У районі норвезького острова Ян Маєн стався найсильніший у країні землетрус.

Про це повідомляє видання Express.

"Землетрус силою 6,8 бала за шкалою Ріхтера стався біля норвезького вулканічного острова Ян-Маєн у Північному Льодовитому океані", - йдеться у повідомленні.

Землетрус стався о 1.49 ночі за Гринвічем на глибині 10 км. Зазначається, що епіцентр залягав у віддаленій частині океану приблизно за 407 км на схід від гренландського міста Іттоккортоорміут.

Підземні поштовхи спричинили появу високих хвиль у Гренландському морі, однак загрози цунамі немає.

Наразі невідомо, чи вплинув землетрус на вулкан Біренбер, що у північній частині острова Ян-Маєн.

За інформацією поліції, даних про пошкодження та травми людей немає.

На острові Ян-Маєн перебувають лише військовослужбовці збройних сил Норвегії та працівники метеорологічної служби.

Цей землетрус став найсильнішим із зафіксованих у Норвегії. Попередній найсильніший землетрус також стався в районі острова Ян Маєн у 2012 році і мав магнітуду 6,6 – тоді також ніхто не постраждав.