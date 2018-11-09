У Парижі на заходах до 100-річчя закінчення Першої світової війни очікують делегацій із 98 країн

У дні пам'ятних заходів до 100-річчя закінчення Першої світової війни, 10 і 11 листопада, порядок на вулицях Парижа забезпечуватимуть близько 10 тисяч поліцейських.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер, повідомляє Deutsche Welle.

"Пам'ятні заходи проходитимуть у Франції до 11 листопада. У Парижі очікують на прибуття делегацій із 98 країн. Місця їхнього проживання, а також пам'ятки культури Парижа, де пройдуть пам'ятні заходи, будуть оточені поліцією", — сказав Кастанер.

Відзначається, що подібні заходи, зокрема, вжиті щодо музею Орсе, де у суботу президент Франції Еммануель Макрон проведе вечерю за участю 72 глав держав і урядів, а також філармонії у північній частині міста — там відбудеться концерт, на якому буде багато зарубіжних гостей.

Крім того, поліцейські забезпечуватимуть порядок у ході демонстрацій. Так, на погодженій акції проти президента США Дональда Трампа, за оцінкою поліції, очікується кілька тисяч осіб. Правоохоронні органи враховують можливість заворушень.

Як відомо, 6 листопада у Франції було затримано 6 осіб за підозрою у планах здійснення теракту відносно глави держави.

Загалом за останні роки французька столиця неодноразово ставала об'єктом терористичних атак.