У Ризі долучилися до написання Всеукраїнського радіодиктанту

У День української писемності та мови в Посольстві України в Латвійській Республіці під гаслом "Пишемо разом" пройшов Всеукраїнський радіодиктант єдності.

Про це повідомляє Укрінформ.

В написанні XVIII радіодиктанту національної єдності взяли участь учні Ризької української середньої школи (Rigas Ukrainu vidusskola), співробітники Посольства та представники української діаспори. Слухали текст диктанту з UA: Українське радіо.

Цього року текст диктанту під назвою "Крила України", присвячений українському літаку "Мрія", читав мовознавець Олександр Авраменко. Транслювали його Перший канал Українського радіо, UA: Радіо Культура, телеканали UA: ПЕРШИЙ і UA: КУЛЬТУРА.

Долучитися до радіодиктанту міг та може кожен охочий у будь-якому куточку світу. Роботи можна надіслати поштою на адресу: вул. Хрещатик, 26, Київ - 1, 01001 із позначкою «Радіодиктант» (лист має бути надісланий того ж дня або 10 листопада), засканувати або сфотографувати текст і впродовж 24 годин після закінчення акції надіслати електронною поштою на адресу rd@nrcu.gov.ua. Зображення має бути якісним, текст — написаним від руки (роботи, набрані у будь-якому текстовому редакторі, не розглядатимуться). Комісія приймає також тексти, написані шрифтом Брайля.

Текст радіодиктанту буде оприлюднено на сайті UA: Українське радіо 11 листопада. Минулого року свої радіодиктанти надіслали 28 999 осіб. Жодної помилки не зробили 123 учасники.