У США проходять масові протести на підтримку спецпрокурора Мюллера

Відразу в декількох великих американських містах відбулися акції протесту, учасники застерігають Білий дім від звільнення спецпрокурора Роберта Мюллера, які веде розслідування можливих зв'язків передвиборної кампанії Дональда Трампа з Росією.

Про це повідомляє Голос Америки.

Увечері 8 листопада акції під назвою «Швидке реагування для захисту Мюллера» почалися біля Білого дому у Вашингтоні, в центрі Манхеттена, на площі Таймс-сквер і в інших великих американських містах.

У Нью-Йорку, як пише Reuters, на акцію вийшли тисячі людей. Вони тримають в руках плакати з написами «Руки геть від Мюллера» і «Уїтакер повинен взяти самовідвід».

За інформацією журналу Washingtonian, головний організатор протестів - мережа правозахисних організацій Nobody Is Above The Law ( «Ніхто не може бути вище закону»). До групи входять більше 30 організацій із захисту громадянських прав з усієї країни. Ці ж активісти, пише Washingtonian, організували в червні минулого року загальнонаціональну акцію «Марш за правду». Тоді вони зажадали від Білого дому внести ясність в ситуацію з розслідуванням можливого російського втручання у вибори 2016 року.

За словами спів-засновника правозахисної мережі Джордана Уля, подібні акції проходять «в сотнях міст» по всій країні. Очікується, що в протестах візьмуть участь до 400 тисяч осіб, стверджують організатори.

Організатори протестів звинувачують президента Трампа в тому, що він призначив свого «поплічника» Метта Уитакера виконувати обов'язки генпрокурора після звільнення Джеффа Сешнс 7 листопада. Уїтакер тепер володіє повноваженнями для нагляду за справою про російське втручання, яке веде команда спецпрокурора Роберта Мюллера. Учасники протестів побоюються, що Уїтакер може перешкоджати розслідуванню «Рашагейта».

Ведуча телеканалу MSNBC Рейчел Меддоу написала 7 жовтня в Твіттері, що всього в четвер у США пройдуть більше 900 акцій на підтримку Мюллера. Меддоу, у якій в Твіттері майже десять мільйонів передплатників, закликала своїх читачів приєднатися до протестів.

Тим часом, за інформацією Reuters, в Апеляційному суді округу Колумбія йде судовий процес проти Роберта Мюллера і проведеного ним слідства. Позов, автор якого, Ендрю Міллер, оспорює законність призначення Мюллера на пост спецпрокурора, був поданий кілька місяців тому.

Бізнес-партнер давнього радника Трампа Роджера Стоуна в травні став одним з фігурантів справи про передбачуване російське втручання і отримав від Мюллера порядку для надання свідчень в суді. До суду Міллер прийти відмовився, прийняте судове розпорядження опротестував і подав зустрічний позов, вимагаючи визнати незаконним призначення Мюллера на пост спецпрокурора і надані йому повноваження.

Автор позову стверджує, що Мюллер не мав права викликати його в суд для дачі показань. Більш того, спецпрокурор незаконно очолив справу про російське втручання, так як його призначення на цю посаду спочатку було нелегітимним, йдеться в позові.

За даними Reuters, сьогодні в суді представник Мін'юсту, заступник генпрокурора Майкл Дрібен, перерахував обставини, при яких Роберта Мюллера можуть звільнити з посади спецпрокурора.

Дрібен заявив, що Мюллер не є вищою посадовою особою, тому він повинен підкорятися чиновнику, що призначається президентом США. Заступник генпрокурора уточнив, що призначення Мюллера було законним, однак нинішній в.о. генпрокурора Метью Уїтакер може його звільнити. Це стане можливо, якщо Уїтакер скасує постанову Мін'юсту про призначення Роберта Мюллера на пост спецпрокурора. У цьому випадку він зможе відправити свого підлеглого у відставку без вагомої причини.

Адвокат Роберта Мюллера наполягає, що його клієнт - вища посадова особа, і його не можна звільнити без поважних причин.

Нагадаємо, спецпрокурор із розслідування можливого втручання Росії в американські вибори Роберт Мюллер також займається справою екс-глави передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Як повідомлялося раніше, П.Манафорт і екс-радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майкл Флінн вважаються основними фігурантами розслідування про передбачуване втручання РФ у президентські вибори США 2016 року.

4 квітня у Сполучених Штатах Америки винесено перший вирок у результаті розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання в президентські вибори в 2016 році. Суд у Вашингтоні засудив адвоката з Лондона Алекса ван дер Зваана, який в лютому визнав себе винним і співпрацює зі слідством, за дачу неправдивих свідчень до 30 діб арешту і штрафу в розмірі 20 тис. доларів.

Під час спеціального розслідування Роберта Мюллера з'ясувалося, що підприємці Леонард Блаватник, Саймон Кукс та Ендрю Інтратер, котрі представляють в Сполучених Штатах інтереси великих російських компаній, внесли у передвиборчий фонд чинного американського президента біля $2 млн.

Повідомлялося також, що серед законодавців Конгресу США поширюється неофіційна інформація про намір президента США Дональда Трампа звільнити спецпрокурора Роберта Мюллера, який очолює розслідування ФБР щодо втручання РФ у вибори в США та можливої змови кампанії

Нагадаємо, у таємному дорученні, виданому заступником міністра юстиції США Родом Розенстіном, передбачені повноваження спеціального прокурора Роберта Мюллера розслідувати роботу Пола Манафорта на уряд України. Ці повноваження передбачено на додаток до повноважень розслідувати можливу змову кампанії Дональда Трампа з російськими посадовцями з метою втрутитись до виборів 2016 року.