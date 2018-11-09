"Укрзалізниця" підписала угоду з ЄБРР на $150 млн

Укрзалізниця підписала довгострокову кредитну угоду з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) на $150 млн для придбання нових вантажних піввагонів.

Про це повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов на своїй Facebook.

“Ми отримуємо $150 млн під хорошу відсоткову ставку. Вона нижче, ніж на банківському ринку України та міжнародних ринках капіталу. На ці гроші ми збудуємо найбільш затребуваний рухомий склад – вантажні напіввагони”, – написав він.

Кравцов додав, що угоду на цей кредит підписано без жодних державних гарантій.

Він додав, що тендер на піввагони ЄБРР вже оголошено, перші поставки очікуються до кінця року. Вагони планують передати в окремо створену дочірню компанію.

"Це дозволить встановлювати реальні ринкові тарифи на вантажні перевезення, вагони зможуть працювати на ринку як приватний парк і заробляти значно більше, ніж парк інвентарний. Для нас це безпрецедентні умови роботи, які вперше дозволять планувати окупність рухомого складу", – підкреслив глава Укрзалізниці.