В Австрії затримали шпигуна на користь РФ

В Австрії затримано полковник австрійської армії у відставці, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Як повідомив офіційний представник міністерства оборони Австрії Міхаель Бауер, служба військової контррозвідки розкрила випадок шпигунства за допомогою "дружньої спецслужби", повідомляє Радіо Свобода.

Відносно відставного офіцера, ім'я якого не називається, заведено справу.

Газета Kronen Zeitung повідомила раніше про розслідування щодо 70-річного австрійського полковника у відставці, який з кінця 1990-х років нібито передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційний кризу, австрійської військової авіації і артилерійських системах. За даними видання, за свої послуги він отримав близько 300 тисяч євро. Газета зазначає, що "підозрюваний діяв дуже професійно". Займаючи непомітний пост в штабі австрійської армії, кожні два тижні він зустрічався зі своїм російським куратором "Юрієм" і отримував від нього завдання. Здобуті відомості він передавав за допомогою зашифрованих листів або за допомогою супутникового зв'язку.

Канцлер Австрії Себастьян Курц і міністр оборони Маріо Кунасек виступили в п'ятницю зі спеціальною заявою на цю тему. Глава австрійського уряду різко засудив дії Росія і заявив, що "шпигунство неприпустимий". Відень чекає від Москви пояснень у цій справі, додав Курц.

Курц також оголосив, що через шпигунський скандал глава МЗС Австрії Карін Кнайсль скасувала заплановану на початок грудня поїздку в Росію.