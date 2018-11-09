В Україні на дорогах від початку року сталося понад 122 тисяч аварій

В Україні від початку нинішнього року на дорогах сталося понад 122 тис. аварій.

Про це повідомив керівник Патрульної поліції України Олександр Фацевич під час запуску "автобуса-привида", передає прес-служба Нацполіції.

"На жаль, від початку року на дорогах нашої країни сталося понад 122 тис. дорожньо-транспортних пригод. Майже 20 тис. – з постраждалими. І хоча в порівнянні з минулим роком кількість ДТП зменшилася на 10%, ця проблема залишається пріоритетною для превенції (з боку, - ред.) поліції. Адже ми говоримо про життя і здоров'я людей", – зазначив Фацевич.

За його словами, загалом від початку року поліція виявила понад 800 тис. фактів перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Крім того, поліція виявила 94,5 тис. фактів керування транспортом у стані сп'яніння.