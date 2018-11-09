Вчені показали, як виглядає Антарктида без криги

На основі даних від супутника Gravity Field і науково-дослідного зонда GOCE науковці склали точну карту підлідних частин Антарктиди

Про це пише Science Alert.

З усіх континентів нашої планети ми знаємо найменше про Антарктиду, точніше те, що знаходиться під її льодами. 160 млн років тому вона була частиною суперконтиненту Гондвана, який почав розпадатися близько 130 млн років тому.

При цьому ще 55 млн років тому між Антарктидою і Австралією був перешийок, по якому можна було перейти від одного континенту до іншого.

Через віддалене місце розташування і великий шар криги визначити геологічні характеристики Антарктики складно, тож вчені використали для цього супутник GOCE, який з 2009 до 2013 року збирав дані про гравітаційні поля, в тому числі в районах Антарктиди. У 2013 році у зонда закінчилося паливо, проте вчені продовжують аналізувати отримані від супутника дані й досі.

"У Східній Антарктиді ми бачимо захоплюючу мозаїку геологічних особливостей, яка виявляє фундаментальні подібності та відмінності між земною корою під Антарктидою і іншими континентами, до яких вона була приєднана 160 мільйонів років тому", - каже Фаусто Ферраччолі з Британської антарктичної служби.

Зараз дослідники склали детальну карту гравітаційних полів всієї Антарктиди - це дозволить зрозуміти, як функціонують тектонічні плити материка, а також наскільки потужні сейсмічні процеси відбуваються у його надрах.

Об'єднавши свідчення GOCE з сейсмологічними даними, дослідники змогли створити 3D-карту земної літосфери, що складається з кори і розплавленої мантії. У цю літосферу входять гірські і океанські хребти, а також зони, звані кратонами - залишки древніх континентів, які вбудовані в існуючі.

Завдяки даним з супутника вчені виявили, що літосфера Західної Антарктики набагато тонша Східної, тоді як в неї вбудована величезна кількість старих кратонів.