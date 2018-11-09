Вінницький зоопарк за кошти Євросоюзу створює центр культурного дозвілля

Комунальний заклад «Подільський зоопарк» став одним із переможців конкурсного відбору проектів регіонального розвитку секторальної підтримки Європейського Союзу. Загальний обсяг фінансування проекту становить 11,7 млн грн. За ці кошти до зоопарку облаштують окремий вхід, каси, встановлять інформаційні і маршрутні борди, ігрові майданчики, збудують приміщення, яке складатиметься з конференц-зали, кімнати для сімейного відпочинку, дитячого кафетерія та магазинів. На сьогодні виготовлення проектно-кошторисної документації на завершальному етапі. Перший транш грошей (не менше 30 % від загальної суми) очікують до кінця поточного року. З початку 2019-го розпочнеться практична фаза – будівництво об’єктів нової інфраструктури. Його обіцяють завершити за рік, до 2020 року.

«Головною метою проекту є розвиток туристичної галузі регіону та створення культурно-освітнього центру для мешканців кількох областей, а також підтримка самоокупності і рентабельності нашого закладу, – розповідає директор Подільського зоопарку, ветеринарний лікар Євген Ткачик. – Зараз ми пропонуємо навчальним закладам проводити на території закладу заняття з природничих дисциплін, дошкільним закладам – знайомство з навколишнім світом, мамам з малятами – спокійне місце прогулянок. А завдяки реалізації проекту отримаємо нові можливості, зокрема для проведення конференцій, родинних свят, днів народжень. Окремо буде зведений дерев’яний зруб під Резиденцію Діда Мороза, яку ми плануємо відкрити вже у грудні 2019 року. Тобто вінничани матимуть власний будиночок головного персонажа новорічний свят, де зможуть весело і активно проводити свій вільний святковий час».

Подільський зоопарк – восьмий і наймолодший в Україні. Він був створений у 2005 році на базі Вінницького обласного КП «Віноблагроліс». За кілька років на його території були збудовані зручні вольєри і заселені тварин, якими поділились з вінничанами звіринці Києва, Рівного та міста Мена, що на Чернігівщині. Чисельність мешканців Подільського зоопарку не постійна. Станом на 2017 рік тут утримувалося 111 голів тварин та 105 голів птахів. Всього – понад 60 видів. Зоопарк постійно поповнюється новими мешканцями . Одних купують, інших вимінюють на приплід. Деяких диких тварин і птахів, які потрапили у біду, доставляють сюди небайдужі мешканці області. Усі мешканці Подільського зоопарку перебувають під постійним ветеринарним наглядом. За минулий рік заклад відвідали 40 тисяч осіб.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця