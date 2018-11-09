Єврокомісар Ган закликав притягти до відповідальності замовників нападу на Гандзюк

Єврокомісар з європейської політики сусідства та перемовин про розширення Йоганнес Ган уночі в Україні зустрівся з громадськими активістами і закликав притягнути до відповідальності винуватців і замовників нападу на Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє Представництво ЄС в Україні у Twitter.

Хоча вже пізня ніч, @JHahnEU провів першу зустріч в Україні і саме з громадськими активістами і адвокатом Катерини #Гандзюк. "Напади на активістів є неприйнятними, їх винуватців і замовників слід притягнути до відповідальності". pic.twitter.com/8OQAl8fliu

— EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 8 ноября 2018 г.

“Хоча вже пізня ніч Йоганнес Ган провів першу зустріч в Україні і саме з громадськими активістами і адвокатом Катерини Гандзюк, - зазначає Представництво ЄС.

Ган наголосив, що “напади на активістів є неприйнятними". За його словами, винуватців і замовників слід притягнути до відповідальності.

Як повідомлялося, європейський комісар з європейської політики сусідства та перемовин про розширення Йоганнес Ган у п’ятницю, 9 листопада, перебуває з візитом в Україні.