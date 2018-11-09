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Єврокомісія та ПРООН дають на підтримку Донбасу €50 млн

9 листопада, 2018 - 16:00
Фото: news.tut.by

Європейський комісар з Європейської політики сусідства та перемовин про розширення Йоганнес Ган та координатор системи ООН, постійний представник Програми Розвитку ООН в Україні Оснат Лубрані підписали угоду щодо Програми допомоги Сходу України на загальну суму 50 млн євро. 

Церемонія підписання відбулася в Києві під час візиту Єврокомісара в Україну, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні мені надзвичайно приємно бути тут і підписати документ від імені Європейського Союзу щодо надання допомоги людям із зони конфлікту. Це 50-мільйонна програма на відновлення Сходу України", - зазначив Єврокомісар Ган.

За його словами, ця програма передбачає, зокрема, підтримку інфраструктури на Донбасі, а також переміщених університетів, малого бізнесу, внутрішньо переміщених осіб тощо.

Джерело: Укрінформ

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