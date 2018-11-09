За добу окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях ООС, поранено 2 військових

За минулу добу бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на офіційній сторінці у Facebook.

“Окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. 4 з них - із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами”, -йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Кримське, Новолуганське, Піски, Опитне, Мар'їнка, Славне, Красногорівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль та Лебединське.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм, ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Новолуганського. Таку ж зброю, тільки 82-го калібру, загарбники застосували неподалік Павлополя та Кримського. Саме біля останнього окупанти проявили найбільшу вогневу активність.

У штабі повідомили, що внаслідок бойових дій поранення дістали 2 військовослужбовці Об'єднаних сил.

Сьогодні, 9 листопада, ворожих обстрілів не зафіксовано.