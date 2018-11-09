Заява посольства: у Польщі готують провокації від імені українських націоналістів

Посольство України у Польщі попереджає українців, що 11 листопада у Варшаві радикали мають намір вчинити провокації під виглядом нібито українських націоналістів.

Про це посольство України в Польщі повідомило у Facebook.

"За наявною оперативною інформацією, 11 листопада деякі польські радикальні середовища мають намір вчинити провокації, у тому числі під виглядом так званих українських націоналістів", - ідеться у повідомленні.

Посольство попросило громадян України, жителів та гостей столиці Польщі, у цей день виявляти особливу пильність і обережність - насамперед під час перебування у центрі міста та поблизу Національного стадіону.

"Звертаємося також до друзів-поляків, щоб під час відзначення 100-річчя відновлення незалежності Республіки Польща не піддаватися на різного роду провокації, які можуть мати на меті свідоме розпалювання ненависті до українців. Не даймо себе спровокувати", - закликали українські дипломати.