Адвокати передали Саакашвілі ліки, він продовжує голодування

Адвокати передали лідеру партії "Рух нових сил", екс-президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі в ізолятор тимчасового тримання ліки та особисті речі, він продовжує голодування і не має наміру його припиняти.

Таку інформацію розповсюдила агенція "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні нам все-таки вдалося передати йому особисті речі, ліки, книги, зошити для роботи. Доволі нормально поводився персонал ізолятора, взяли все і оформили згідно з процедурою", - повідомив адвокат політика Руслан Чорнолуцький у суботу, 9 грудня, біля ІТТ.

Він зазначив, що за словами співробітників ІТТ, Саакашвілі почувається більш-менш нормально, продовжує голодування.

"Ми спілкувалися з лікарем, який підтвердив, що Саакашвілі не має наміру припинити голодування, продовжує його, п'є воду, як і минулої ночі", - розповів адвокат.