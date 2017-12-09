Ірак заявив про перемогу у війні з "Ісламською державою"

Ірак заявив про закінчення війни з терористичним угрупованням "Ісламська держава" на своїй території.

Про це йдеться у заяві прем'єр-міністр країни Хайдер аль-Абаді та Збройних сил Іраку, зроблених сьогодні, 9 грудня, пише ЄП.

У заяві іракських Збройних сил зазначено, що від сьогодні Ірак є повністю звільнений від терористичного угруповання "Ісламська держава".

"Наші сили повністю контролюють іраксько-сирійський кордон, і тому я оголошую про закінчення війни проти ІДІЛ.

Наш ворог хотів вбити нашу цивілізацію, але ми перемогли завдяки єдності та рішучості", - заявив прем'єр-міністр країни Хайдер аль-Абаді на прес-конференції в Багдаді.

Як відомо, кілька районів прикордонної зони все ще перебували під контролем ІДІЛ після втрати бойовиками міста Рава в листопаді цього року.

Нагадаємо, у 2014 році ІДІЛ оголосила транскордонний "халіфат" в Іраку та Сирії - на території, яка за розмірами приблизно дорівнювала Великій Британії.

В останні місяці коаліція під керівництвом США, а також сирійські урядові сили, підтримувані РФ, провели низку наступів, в результаті яких ІДІЛ втратила більшість території.

У липні ІДІЛ втратила контроль над іракським містом Мосул – своєю фактичною "столицею" в Іраку. Від ісламістів також було звільнено місто Ракку – де-факто "столицю" бойовиків у Сирії.