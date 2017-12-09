Італійський лоукостер Ernest Airlines здійснив перший рейс до Києва

У суботу, 9 грудня, італійський лоукостер Ernest Airlines здійснив перший рейс з Мілана (Бергамо) до Києва (Жуляни).

Про це повідомляє ЦТС.

Літак, що виконував рейс Мілан-Київ, приземлився в аеропорту Жуляни о 10:30. Після чого відбулася офіційна церемонія зустрічі нового рейсу. Червону стрічку перерізав посол Італії Давиде Ла Чечилії

А о 11:15 відправився рейс Київ-Неаполь.

Рейси до Мілана і Неаполя будуть здійснюватися по понеділках, середах і суботах. Мінімальна вартість квитка в одну сторону становить 49 євро.