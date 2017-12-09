Канада боротиметься із корупцією по всьому світу, – Фріланд

Канада докладе усіх можливих зусиль до повного викорінення корупції у світі.

Про це йдеться у спільному зверненні міністра закордонних справ Канади Христі Фріланд та міністра міжнародного розвитку Марі-Клод Бібо з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією, пише Укрінформ.

«Жодна країна не позбавлена осіб, що беруть участь у нечесних та оманливих діях коштом громадськості. Сьогодні ми підтверджуємо наше зобов'язання зробити все, що в наших силах, заради упередження та боротьби із корупцією, а також притягнення до відповідальності залучених до неї», - запевнили міністри.

Вони наголосили, що корупція заважає суспільствам розвиватися, а індивідам – досягати свого повного потенціалу. «Корупція підриває урядування, шкодить ринкам, відволікає ресурси держави, загрожує здоров’ю та заважає розвитку», - зауважили Фріланд та Бібо.

За їх словами, корупція особливо сильно впливає на членів вразливих та маргіналізованих груп, «посилюючи їх виключність, дискримінацію та гендерну нерівність».

У зверненні також підкреслюється значна роль нещодавно ухваленого «акту Магнітського» на посилення зусиль із боротьби з корупцією у світі. «Протягом останніх років Канада зробила важливі кроки для допомоги у боротьбі із корупцією, у тому числі ухваливши «акт Магнітського», що дає нам додаткові засоби реагування на серйозні порушення прав людини та суттєві корупційні дії будь-де у світі. Канада також надає технічну допомогу для підтримки зусиль інших держав в упередженні та боротьбі із корупцією», - підсумували Фріланд та Бібо.

Нагадаємо, щорічно 9 грудня з ініціативи ООН відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією. Саме 9-11 грудня 2003 року в мексиканському місті Меріда відбулась політична конференція високого рівня, на якій була підписана Конвенція ООН проти корупції. Україна ратифікувала угоду 18 жовтня 2006 року.

Російський адвокат Сергій Магнітський загинув у Росії 16 листопада 2009 року, перебуваючи під арештом, після викриття корупційних злодіянь вищого керівництва держави. США ще у 2012 році запровадили санкції проти російських чиновників, яких підозрюють у порушенні прав людини. Згодом подібний закон ухвалив Європарламент, Естонія та Велика Британія. У жовтні подібне законодавство, яке, однак, не обмежувалося Росією, а поширювалося на порушників прав людини та корупціонерів по всьому світу, набуло чинності і в Канаді. Минулого місяця Оттава вже оголосила імена 30 росіян, 3 громадян Південного Судану й 19 венесуельців, майно яких було заморожено, а їм самим заборонено в'їзд до Канади через причетність до порушення прав людини у своїх країнах.