Макрон став лауреатом премії Карла Великого за внесок в об'єднання Європи

Лауреатом щорічної премії Карла Великого, що присуджується за внесок у розвиток єдиної Європи, став президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляється на сайті оргкомітету.

«Товариство за поданням Міжнародної премії Карла Великого в Аахені в 2018 році нагороджує президента Французької Республіки Еммануеля Макрона за його бачення нової Європи та відновлення європейського проекту, нового європейського суверенітету й тісну, реструктуровану співпрацю Європейського Союзу», - пояснили в оргкомітеті.

У обгрунтуванні рішення відзначається «жагучість і європейська прихильність» 39-річного політика до згуртованості і єднання, рішуча боротьба з будь-якою формою націоналізму й ізоляціонізму, які стали зразковими в подоланні європейської кризи.

Макрона назвали мужнім натхненником відновлення європейської мрії.

Оргкомітет сподівається, що ця премія надихне європейських партнерів і сприятиме стійкому оновленню європейського проекту.

Міжнародна премія Карла Великого була заснована в 1950 році в німецькому Аахені та є найстарішою й найвідомішою нагородою, що присуджується особам або установам за видатне служіння об'єднанню Європи. Її лауреатами були такі персоналії як Папа Римський Франциск, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Литви Даля Грібаускайте, президент США Білл Клінтон, королева Нідерландів Беатрікс і багато інших.