Миротворців ООН на Донбасі без згоди РФ не буде, - Волкер

Без згоди Росії розміщення міжнародної миротворчої місії на Донбасі неможливо.

Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер під час скайп-конференції з Відня, повідомляє "Європейська правда".

"Миротворчої місії не буде, якщо Росія на це не погодиться", – сказав він.

За словами Волкера, замість миротворчої місії РФ пропонує надати охорону спостерігачам ОБСЄ.

"Вони фактично пропонують залишити їх війська на території Донбасу і надалі давати їм контролювати частину кордону України. Це суперечить Мінськими угодами", – зазначив спецпредставник Держдепартаменту.

Він підкреслив, що фундаментальна відмінність міжнародної миротворчої місії полягає в тому, що вона передбачає присутність важкого озброєння і дасть можливість Україні контролювати свою кордон.

"Зараз немає ніякого контролю кордону на окупованій території. Це треба припинити. Міжнародні сили зможуть її контролювати. Крім того, у присутності миротворчої місії спостерігачів ОБСЄ зможуть у повному обсязі виконувати свою роботу", – додав Вокер.