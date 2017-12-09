На різдвяному ярмарку в Італії авто наїхало на пішоходів, є постраждалі

9 грудня, 2017 - 21:25
У місті Сондріо в провінції Ломбардія, що на півночі Італії, п'яний водій за кермом Toyota Yaris в'їхав в гостей різдвяного ярмарку.
Ця подія сталася у центральному районі міста під назвою П'яцца Гарібальді, передає Rai News.
Чоловік, котрий влаштував цю автопригоду, є італійцем. Й, можливо, перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Він намагався вискочити з авта і втекти, але був затриманий поліцією. Версія терористичного акту правоохоронцями не розглядається.
Внаслідок наїзду 4 людини отримали травми, у т.ч. одна особа - серйозні.
Джерело: Еспресо