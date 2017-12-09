Порошенко: "Книга добра" краще за будь-яку дипломатію розкаже світу про Україну

Президент України Петро Порошенко переконаний, що унікальний проект "Книга добра" краще за будь-яку дипломатію розкаже світу про Україну.

Про це глава держави заявив під час презентації проекту, повідомляє Укрінформ.

"Ця збірка розповідей краще за будь-яку дипломатію, промоції та рекламні кампанії розкаже світові про Україну... Про те, які ми насправді, про всі наші чесноти", - сказав Президент.

За його словами, українці розуміють і вміють робити добро, й роблять його попри негаразди, смуток і війну, "які, здавалося, могли би озлобити нас". "Але ж не озлобили, тому що добро у нас - в генах", - наголосив Порошенко.

Він підкреслив, що дипломатія добра - це одна з амбітних цілей, яку поставили собі організатори проекту. "Вдумайтесь, наші маленькі посли вже відвідали Ватикан і були на особистому прийомі у Папи Римського, відвідали парламенти європейських держав. Добро відчинить будь-які двері, - навіть броньовані та кодовані. Воно допомагає нам боротися з тими, кого Рональд Рейган назвав "імперією зла", - зауважив Президент.

Він наголосив, що "Книга добра" є абсолютно унікальним проектом, абсолютно унікальною книгою з унікальною технологією її виготовлення.

Президент зазначив, що до реалізації цього проекту долучилось дуже багато волонтерів і відомих українців нашого часу, серед яких — глава УГКЦ Любомир Гузар, якого, на жаль, вже немає з нами, Ада Роговцева, Іван Драч, Марія Матіос, а також відомі журналісти, митці й артисти. "І головне - це більше трьохсот тисяч дітей, які поділилися добром з усією країною, усім світом. Ця чарівна книга - квінтесенція добра", - підкреслив глава держави.

Він повідомив, що наступним кроком стане презентація цієї унікальної книги в обласних центрах.

Крім того, під час презентацій буде обрано найкращі творчі колективи, які згодом увійдуть до складу української делегації, що передаватиме "Книгу добра" в одну із 50 країн світу, що беруть участь в проекті. Насамперед - до Національної бібліотеки Ватикану, бібліотеки Конгресу США, до Королівської книгозбірні Великої Британії та до бібліотеки в єгипетській Олександрії.

Президент висловив вдячність усім організаторам проекту, учасникам, волонтерам і всім небайдужим, хто відгукнувся за покликом серця на цю гарну справу.

"Книга добра" - це міжнародний соціальний проект, який об'єднав тисячі дітей і дорослих з метою пошуку унікальних історій про добро в усіх його проявах.

Проект стартував у лютому під патронатом Президента за підтримка Міністерства закордонних справ, Міністерства закордонних справ Естонії, Міністерства людських ресурсів Угорщини, народного депутата і письменниці Марії Матіос і з благословення Його Преосвященства Любомира Гузара.

На першому етапі проекту діти та дорослі з усіх регіонів України писали реальні історії. На адресу організаторів проекту надійшло тоді більше 3 тисяч унікальних історій про добрі, мудрі вчинки безкорисливих людей з чуйним серцем і хорошими помислами. З них було відібрано сотню найцікавіших історій.

Другий етап був присвячений створенню унікальних малюнків до історій майбутньої книги. За цей час його організатори отримали близько 40 тисяч ілюстрацій до вже написаних історій про добро і вибрали 100 найкращих.

За завершальному етапі відібрали 50 історій і малюнків, які увійшли до "Книги добра".

Книгу виготовляли у Центрі української культури в Таллінні. Її друкували на спеціальному папері, що зберігається більше тисячі років. Папір виготовляли з бавовни і сушених трав. На кожну сторінку створили окреме кліше, де вивели історії про добро каліграфічним почерком.

Таким чином виготовлено 100 ексклюзивних екземплярів «Книг добра» (на черпаному папері) та 10 тис. її друкованих примірників.

За час реалізації проекту у ньому взяли участь більше 300 тисяч дітей та дорослих.