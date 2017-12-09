Посол США закликала до активних дій для боротьби з корупцією

Посол США в Україні Марія Йованович відзначила кроки української влади для більшої відкритості і разом з тим закликала до більш активних дій для боротьби з корупцією.

"Хоча українська влада стала більш відкритою для громадян і зробила багато досягнень в боротьбі з корупцією, починаючи з 2014 року, все-таки ми всі визнаємо, що цей шлях ще не пройдений і багато ще потрібно зробити", - цитує дипломата посольство.

Відзначимо, щорічно за ініціативи ООН відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією.

Для привернення уваги молоді до цієї проблеми американські дипломати влаштували квест-гру на тему боротьби з корупцією.