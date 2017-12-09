Президент Польщі 13 грудня відвідає Україну

Президент Польщі Анджей Дуда наступного тижня здійснить візит в Україну.

Про це повідомляє прес-служба президента Польщі, передає ЄП.

Зазначається, що візит Дуди відбудеться у середу, 13 грудня.

"Основною темою переговорів буде політика безпеки в контексті ситуації на сході України. Президент Республіки Польща зустрінеться з президентом України Петром Порошенком, спостерігачами ОБСЄ та представниками ПРООН", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, в ході свого візиту до України Дуда вшанує пам'ять убитих НКВС польських солдатів, похованих на Кладовищі жертв тоталітаризму в Харкові.