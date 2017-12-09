Радбез ООН на екстреному засіданні не підтримала конфліктний указ Трампа по Єрусалиму

Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання для узгодження позиції про визнання президентом США Дональдом Трампом Єрусалиму столицею Ізраїлю, що вже спричинило протистояння із загиблими і пораненими.

В результаті на зустрічі 8 грудня всі 14 держав-членів не підтримали неоднозначне рішення американського лідера, передає DW.

Разом з тим, Радбезу не вдалося узгодити єдину позицію з цього питання, оскільки США мають право вето - країни не прийняли ні спільної заяви, ні резолюції.

Представник Єгипту в ООН назвав рішення "небезпечним прецедентом". А дипломати Великобританії, Італії, Швеції і (не представленої в Радбезі) Німеччини виступили з критикою. Це рішення, на думку представників європейських країн при ООН, "не відповідає резолюціям ООН" і "нічим не допоможе встановленню миру в регіоні".

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Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Він доручив Державному департаменту почати підготовку до переведення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму.

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, за священними місцями в Єрусалимі збережеться статус-кво, буде забезпечена свобода віросповідання для євреїв, християн і мусульман.

Президент Палестини Махмуд Аббас заявив, що рішення Дональда Трампа нівелює всі спроби Вашингтона встановити мир між Ізраїлем і Палестиною.

Ісламський рух опору (ХАМАС), який контролює Сектор Газа, закликав Палестину до опору і пригрозив "новою інтифадою" (повстанням).