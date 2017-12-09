Реакції Заходу на затримання Саакашвілі не буде, це українська справа, - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Захід вважає затримання лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі внутрішньою справою України.

Про це він заявив у суботу, 9 грудня, коментуючи ситуацію навколо Саакашвілі, передає "Інтерфакс-Україна".

"...Це українська справа: робіть свою справу, але робіть її в рамках правового поля. Все дуже просто. А якоїсь формальної реакції, незвичайної, ви не почуєте, оскільки вони (Європа - ред.) розуміють, як це має робитися", – сказав Клімкін.

При цьому він наголосив, що якщо Україна претендує на статус "європейської країни" слідство в справі Саакашвілі має вестися законними методами.

"Завжди, коли ми говоримо, що у нас європейське суспільство, європейська країна – це верховенство права. Робіть це у відповідності з правовими зразками. Все дуже просто", - додав Клімкін.