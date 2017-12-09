Росія веде війну з Великою Британією на декількох фронтах, - міністр оборони

Глава Міноборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявив, що Росія веде війну з його країною відразу на декількох фронтах.

За словами міністра, Кремль намагається підірвати Велику Британію зсередини, зруйнувати її економіку

"Росія веде війну проти Великої Британії на різних фронтах. Ми знаходимося з нею в стані холодної війни (в оригіналі - Cооl War - Ред.) і Росія неймовірно активна в спробі завдати шкоди інтересам Великої Британії", - сказав він в інтерв'ю Daily Mail.

Міністр додав, що характер сучасної "війни змінюється", і Росія буде використовувати будь-які засоби для підриву інтересів Британії і загалом Заходу.

"Ми повинні переконатися, що у наших збройних сил є ресурси, щоб впоратися з цим", - додав він.