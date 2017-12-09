Саакашвілі затримали у Києві, він оголосив голодування у СІЗО

У п’ятницю, 8 грудня, у Києві затримали екс-очільника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі, повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Адвокати Саакашвілі повідомлені про затримання.

"Згідно з постановою про розшук, працівники Нацполіції виявили місцеперебування М. Саакашвілі на вул. Відрадній міста Києва та затримали його", - заявив Луценко на своїй сторінці в Facebook.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, слідчі готують звернення до суду про обрання запобіжного заходу.

Раніше представник генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила, що Саакашвілі підозрюють у скоєнні злочинів за трьома статтями: ч.1 ст.15 (замах на злочин), ч.2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст.256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності) КК України.

Генеральна прокуратура підозрює, що політичну діяльність Саакашвілі спонсорував український олігарх Сергій Курченко, який разом з іншим оточенням Віктора Януковича втік з України. Гроші мали піти на організацію "акцій непокори" для усунення чинної влади в Україні.

Затриманий екс-очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив про початок голодування.

Про це повідомив його адвокат Руслан Чернолуцький, передає Громадське.

За словами адвоката, у разі, якщо Саакашвілі суд обере запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту, він "ще більш жорстко буде продовжувати голодування".

Також Чернолуцький додав, що політик буде відмовлятися від будь-якого примусового харчування.

Адвокат також зазначив, що у процесі затримання Саакашвілі вони "зафіксували шість грубих порушень", і вони будуть надані як докази на судовому засіданні з обрання політику запобіжного заходу.

Як передає Страна.ua, адвокат також зачитав звернення Саакашвілі до народу України.

"Барижна влада мене заарештувала за брехливими звинуваченнями. Таким чином вони хочуть залякати вас.", - йдеться у тексті заяви, фото якої опублікувало видання.

За словами Чорнолуцького, у Саакашвілі погано зі здоров'ям - за три години до нього чотири рази приходили медики, щоб надати допомогу. Судячи з усього мова йде про проблеми з тиском.

Тільки зараз Саакашвілі вручили підозру у вчиненні злочину, який адвокат назвав "на 200% політичним".