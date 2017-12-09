Трамп схвалив нові санкції проти Росії, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп схвалив нові санкції щодо Росії за ймовірне порушення договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Про це пише видання Poltico з посиланням на високопоставленого представника адміністрації.

"Адміністрація США застосовує нові санкції щодо Росії, які, як вона сподівається, змусять її дотримуватись договору про ядерні озброєння часів холодної війни, який вона порушила, розгорнувши заборонену крилату ракету", - наводить видання слова американського чиновника.

Як повідомляється, міністерство торгівлі США "покарає російські компанії, які надали технології, щоб допомогти розробити нову зброю, яку було заборонено договором".

За словами представника адміністрації, метою введення санкцій є "змінити економічні розрахунки" російського уряду і повідомити Росії, що адміністрація Трампа серйозно поставиться до порушень договору.