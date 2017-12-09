Туск закликає лідерів країн ЄС прискорити реформу Єврозони

Президент Європейської Ради Дональд Туск напередодні саміту Європейського Союзу, який відбудеться 15 грудня, закликав лідерів країн ЄС просувати реформу Європейського валютного союзу.

У листі, що супроводжує запрошення на зустріч на високому рівні, політик звернувся до її учасників з проханням відповісти на два запитання, повідомляє DW.

“Перше запитання: чи згодні глави держав і урядів з тим, щоб їхні міністри фінансів продовжили обговорювати теми, за якими між країнами ЄС є найменші розбіжності. Зокрема, йдеться про перетворення Європейського стабілізаційного механізму (ESM) на Європейський валютний фонд (ЄВФ)”, - йдеться у повідомленні.

Цей фонд планується створити за зразком Міжнародного валютного фонду (МВФ), який досі відігравав центральну роль у порятунку країн ЄС, які опинилися в глибокій економічній кризі.

Одночасно Туск пропонує вже найближчим часом розробити новий графік створення європейського банківського союзу, "включаючи поетапне запровадження європейського механізму захисту банківських вкладів".

Окрім того, президент Європейської ради попросив учасників майбутнього саміту відповісти, чи готові вони в червні 2018 року повернутися до обговорення цих тем з "тією метою, щоб ухвалювати перші рішення".

Нагадаємо, 6 грудня Єврокомісія представила пропозиції щодо подальшого розвитку європейського економічного і валютного союзу. У Брюсселі сподіваються, що реалізація цих планів дозволить Єврозоні і ЄС в цілому краще підготуватися до можливих фінансових криз в довгостроковій перспективі. Деталі всіх цих планів планують обговорити на саміті ЄС 15 грудня.