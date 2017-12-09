У Харкові зафіксували випадок захворювання на ботулізм

9 грудня, 2017 - 12:45
У Харкові зареєстрували новий випадок захворювання на ботулізм.
Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України.
"Потерпілий, 1979 року народження, вживав в'ялену рибу (лящ), куплену у невідомої особи на ринку ЛОСК", - йдеться в повідомленні.
Перші симптоми захворювання з'явилися у чоловіка через 15 годин після вживання продукту. Його госпіталізували в обласну клінічну інфекційну лікарню у важкому стані і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
Діагноз "ботулізм" підтверджений лабораторно за результатами досліджень крові та залишків риби.
Стан хворого залишається важким.
Джерело: День