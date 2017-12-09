У Кропивницькому на показ "Кіборгів" військові прийшли… з автоматами

7 листопада у Кропивницькому почався показ фільму Ахтема Сеїтаблаєва «Кіборги», присвяченого обороні легендарного Донецького аеропорту.

Серед перших глядачів стрічки − військові з 3-го полку спеціального призначення разом із легендарним комбатом Олександром Трепаком (позивний «Редут»). Останні прийшли на прем’єру з… автоматами. Демонстрація автоматичної стрілецької зброї відбувалася у фойє кропивницького кінотеатру «Портал», так глядачі мали змогу налаштуватися на стрічку, поспілкуватися і сфотографуватися з «кіборгами».

На перегляд фільму про битву за Донецький аеропорт прийшов і Герой України, спецпризначенець із 3-го полку Вадим Довгорук, який у російсько-українській війні втратив ступні і руку. Своє перше поранення – у ключицю - Вадим отримав 3 вересня 2014 року, обороняючи старий термінал аеропорту. Одужавши, повернуся на службу і вдруге отримав страшні поранення під час виходу колони з-під Дебальцевого. Вадима з відірваною рукою і відмороженими ступнями через три дні після поранення знайшли в лісосмузі патрульні так званої ЛНР. Далі було визволення з полону, ампутація ступнів, довгі місяці в лікарні, реабілітація і повернення в мирне життя, з якого, проте, не зникло слово «війна».

Подивитися фільм, знятий на основі подій, учасником яких був він сам, Вадим прийшов уже вдруге. До цього разом із побратимами їздив на допрем’єрний показ у Дніпро (для цього у полку військовим виділили спеціальний автобус), а у Кропивницькому в кіно привів цілу родину – батьків та дружину. Зізнається, навіть попри те, що дивився стрічку вдруге, інколи було важко стримати сльози.

«Усе, що показано у фільмі, дуже близьке до реальності. Навіть декорації, я б сказав, на 90% відповідають тому, що було навколо нас насправді. Збережено дуже багато деталей, які ми з хлопцями впізнаємо і розуміємо. Я вже не кажу про позивні головних героїв – той самий Редут чи Майк із 79-ї бригади є у фільмові… Цей кіно потрібно показувати, його потрібно бачити, адже це фільм про нашу нову військову історію».

Битва за Донецький аеропорт забрала життя п’ятьох військових 3-го полку – у вересні 2014 року загинули капітан Збройних Сил України Євген Подолянчук та капітан ЗСУ Олег Кулигін, у жовтні полк втратив капітана Івана Литвинова, старшого солдата Вадима Шешеню та старшого солдата Олександра Хруля, їхню та пам'ять інших полеглих захисників ДАПу глядачі вшанували хвилиною мовчання.

Інна ТІЛЬНОВА, м. Кропивницький

Фото з неофіційної сторінки 3-го полку спецпризначення у ФБ