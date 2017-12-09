У Кропивницькому презентували спортивну мапу міста

Єдину в Україні інтерактивну карту, на якій нанесені усі спортивні заклади Кропивницького, створив журналіст, директор спортивної школи Євген Савранський. Ідея укласти мапу з’явилася у Євгена сім років тому, коли він займався створенням місцевого сайту спортивних новин «Спорт-Центр».

«Тоді я не знав як технічно втілити цей задум, тому на сайті просто зробив звичайну базу даних із переліком усіх дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, видами спорту, які в них розвиваються, адресою та контактами», − розповів Євген. Оскільки він працює директором комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, проблем із збором інформації про ДЮСШ міста не було. Труднощі виникли під час формування бази даних спортивних клубів і секцій, які не входять до структури відділу фізичної культури та спорту міської ради Кропивницького та обласного управління освіти, науки, молоді та спорту. Тут допоміг Інтернет. Будь-який спортивний заклад Кропивницького тепер можна знайти гугл-карті в спеціальному додатку Google My Maps.

Задум вдалося реалізувати за підтримки доцента кафедри видавничої справи та редагування ЦДПУ ім.В.Винниченка Ірини Ткаченко та обласного відділення Національного олімпійського комітету України (НОКУ). 13 грудня Євген представить свій проект у Києві на звітній Конференції обласних відділень НОКУ і якщо ним зацікавляться інші обласні осередки, він отримає шанс стати всеукраїнським.

Цей сервіс буде корисний насамперед батькам дітей, які бажають зайнятися спортом і тільки обирають для цього відповідний заклад – клуб, школу чи секцію.

Інна ТІЛЬНОВА, м. Кропивницький. Фото Таміли Чорноморець