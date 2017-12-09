У Кишиневі офіційно відкрився офіс НАТО

У Кишиневі відбулася церемонія офіційного відкриття офісу Північноатлантичного альянсу НАТО.

У заході брали участь прем'єр-міністр Павло Філіпп і заступник Генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, повідомляє Укрінформ.

"Відкриття офісу НАТО в Кишиневі - подія надзвичайно важлива для нашої країни. Переконаний, що вона знаменує перезавантаження взаємовідносин між Молдовою і Північноатлантичним альянсом. Діяльність офісу сприятиме зміцненню нашої співпраці з НАТО в різних сферах без шкоди для нейтрального статусу Республіки Молдова", - заявив Філіпп.

Глава молдавського уряду підкреслив також, що відкриття офісу НАТО надасть новий імпульс зміцненню регіональної і міжнародної безпеки.

Заступник Генсека НАТО Роуз Гетемюллер, у свою чергу, особливо наголосила на тому, що в Офісі працюватимуть виключно цивільні особи. Вона також відзначила, що НАТО поважає нейтралітет, суверенітет і територіальну цілісність Республіки Молдова.

За її словами, пріоритетними напрямами діяльності офісу будуть експертне сприяння в зміцненні обороноздатності Молдови, практична допомога в утилізації складів з пестицидами, а також протидія кібернетичним та інформаційним атакам проти Молдови.

Угода про відкриття офісу була підписана в листопаді 2016 року прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіппом і Генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Керівником офісу призначено Крістіну Балейсіте.