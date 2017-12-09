У Китаї стався вибух на хімпідприємстві, є загиблі

На сході Китаю в результаті вибуху на території індустріального парку хімічної промисловості загинули двоє людей, ще семеро залишаються під завалами.

Про це повідомляє Xinhua.

Вибух стався приблизно о 2:20 ранку в цеху біотехнологічної компанії на території індустріального парку хімічної промисловості в Гуаннанском повіті.

"Двоє людей загинули і сім залишилися в пастці після того, як стався вибух в промисловому парку провінції Цзянсу в східному Китаї", - йдеться в повідомленні.

Пожежникам вдалося загасити полум'я, ведуться рятувальні роботи.