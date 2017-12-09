У львівському храмі врятували фрески ХVIII століття

Українсько-польський проект з реставрації фресок склепіння вівтарної частини Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла розпочався 2015 року. За цей час вдалося відкрити та врятувати ілюзіоністичні зображення авторства Франциска Григорія Екштайна з Моравії, виконані у 1738-1740 роках.

Роботи проводили вісім фахівців із Львівської та Краківської академій мистецтв за фінансової підтримки громади храму, поодиноких жертводавців, Міністерства культури і народної спадщини Польщі та Малопольського воєводства. Про це «Дню» розповів настоятель храму о. Степан Сус. «Завдяки їхнім зусиллям, можна знову побачити красу барокових картин та ефект ілюзіоністського малярства», – говорить священик. І додає, що на цьому етапі відновлено понад 300 квадратних метрів площі склепіння храму над святилищем. Вартість робіт – 3 млн. грн. Кошти витрачені на дослідження стінопису, виконання робіт та оренду риштування.

Зараз частину риштування знято, позаяк на 15 грудня заплановано відкриття відреставрованих фресок.

Щодо наступного етапу реставрації фресок, то його заплановано на 2018–2022 роки. Вартість другої частини проекту – 11 млн. грн.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла, відомий у Львові як костел Єзуїтів, збудований у стилі раннього бароко на початку XVII ст. Є взірцем римської святині Іль-Джезу (Il Gesù) та вважається однією з найбільш культових споруд Львова.

Храм освячено та відкрито 6 грудня 2011 року з нагоди 20-ї річниці створення Збройних Сил України. Обряд освячення та Святу Літургію очолив Архієпископ і Митрополит Львівський УГКЦ владика Ігор Возьняк.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Андрія КУБ'ЯКА.