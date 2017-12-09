У районі ядерного полігону КНДР зафіксовано нові підземні поштовхи

У суботу, 9 грудня, в районі ядерного полігону КНДР сейсмологи зафіксували нові підземні поштовхи.

Вчені припускають, що поштовхи є наслідком вересневого ядерного випробування, проведеного на цьому полігоні режимом Кім Чен Ина.

Як повідомляє Reuters, магнітуда поштовхів склала 2,4 і 2,9 бала.

Пізніше сейсмологи підтвердили, що поштовхи були "тектонічними" за своїм походженням.

У 2017 році ситуація на Корейському півострові загострилася після низки ракетних та ядерних випробувань північнокорейським режимом. КНДР декілька разів запускала міжконтинентальні балістичні ракети у бік Японії.

5 серпня 2017 року Рада Безпеки ООН на тлі систематичних ракетних випробувань КНДР схвалила нові санкції проти Пхеньяна. Вони можуть обійтися КНДР майже в мільярд доларів.

3 вересня влада Південної Кореї заявила про шосте за останній час випробування ядерної зброї КНДР. Приводом для цього став землетрус магнітудою 5,6, можливо, штучного походження, на території Північної Кореї.

Пізніше КНДР офіційно заявила, що успішно провела випробування водневої бомби.

У листопаді президент США Дональд Трамп заявив про плани знову внести Північну Корею до списку країн, що підтримують тероризм. Північна Корея була виключена зі списку держав-спонсорів тероризму президентом Джорджем Бушем у 2008 році.

На світанку 29 листопада (за місцевим часом) Північна Корея провела запуск чергової балістичної ракети, яка впала в Японському морі.