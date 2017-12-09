Українця обрали главою підрозділу Венеціанської комісії

Заслуженого юриста України, колишнього міністра юстиції Сергія Головатого обрали віце-президентом підкомісії з верховенства права Венеціанської комісії. Про це у Twitter повідомив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

"Ще одна добра новина з Венеції: одного з найкращих конституціоналістів України Сергія Головатого щойно обрали віце-президентом підкомісії з верховенства права (aka правовладдя) Венеціанської комісії. Це визнання авторитету нашого фахівця", - написав Кулеба.

Нагадаємо, в березні 2017 р. президент України Петро Порошенко призначив Сергія Головатого - засновника Української юридичної фундації, члена-кореспондента Національної академії правових наук України - членом Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія).