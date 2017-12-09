Українські біатлоністки вперше в історії країни здобули дві медалі у гонці Кубку IBU

Успішний спринт видали українські дівчата на другому етапі Кубка IBU, що проходить в Ленцерхайді (Швейцарія), інформує УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

Ольга Абрамова і Юлія Журавок, точно розстрілявши всі мішені, удвох піднялися на п'єдестал пошани, пропустивши вперед лише Уляну Кайшеву з Росії.

Підтримати двох лідерів попаданням в кубкові очки зуміли також Яна Бондар (28-е місце), Надія Бєлкіна (29-е) і Марія Панфілова (33-тє). Для більш високих позицій дівчатам не вистачило точності. Ще одна наша учасниця Марія Кручова фінішувала 79-й і в завтрашню гонку переслідування пробитися не змогла.

Примітно, що Абрамова вже двічі в кар'єрі піднімалася на п'єдестал пошани, але, що цікаво, обидва рази це були індивідуальні гонки - по одній в сезонах 2010/11 і 2013/14. І ось через чотири роки - срібний успіх в спринті. Для Журавок це перший особистий успіх на етапах Кубка IBU.

Зауважимо, що вперше в історії Україна заробила подвійний подіум на етапах Кубка IBU.