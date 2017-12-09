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Лех Валенса, польський політичний діяч, активіст і захисник прав людини

В Україні з початку року на пожежах загинуло понад 1,4 тисячі людей, - ДСНС

9 грудня, 2017 - 15:57

З початку року в Україні на пожежах загинуло вже 1483 людини.

Про це повідомляє ДСНС.

"З настанням опалювального сезону рятувальники ДСНС фіксують різке збільшення кількості загиблих на пожежах у житловому секторі. Лише минулої доби в країні вогонь забрав життя 9 українців. Загалом від початку року внаслідок побутових пожеж загинуло вже понад 1400 осіб, а постраждало - понад 1300", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що здебільшого пожежі у помешканнях виникають через порушення громадянами правил пожежної безпеки під час експлуатації електрообігрівачів та печей, а також куріння у приміщенні, дитячі пустощі з вогнем, перенавантаження або несправність електромережі.

 
    
Джерело: День
          
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