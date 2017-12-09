В Ужгороді прикрашають ялинки добра

Три ялинки у горщиках будуть оздоблені іграшками ручної роботи та слугуватимуть безкоштовною фотозоною в одному з найпопулярніших торгових центрів міста.

Помилуватися красунями можна буде упродовж трьох днів, а далі усі іграшки будуть продані з аукціону. Ініціаторами акції стали волонтери ГО «Щасливі діти» та хенд-мейдери, виручені кошти будуть спрямовані на організацію свята для діток з малозабезпечених родин.

За задумом, рукодільниці дарують власноруч виготовлену новорічну прикрасу задля доброї справи. «Ідея провести таку акцію в Ужгороді виникла у майстрині Каріни Вашкеби, яка виготовляє фетрові іграшки, ми такій ініціативі зраділи. На акцію можна надсилати не тільки іграшки. От, наприклад, Наталія Лесьо з Мукачева уже виготовила неймовірно гарні пряники, які теж прикрасять ялинку. люди, які придбають іграшку з аукціону, матимуть чудовий подарунок для себе чи для рідних, майстрині зможуть прорекламувати свої роботи, а діти отримають свято. Ну, і фото на згадку – теж приємний бонус. Але цінність цієї акції ще у одному моменті: вона є мікропроектом, участь у якому беруть діти, учасники «Школи лідерства», підтриманої Словацьким агентством з міжнародного розвитку та співробітництва SlovakAID. Підлітки впродовж трьох днів будуть волонтерами акції», – пояснила менеджер проектів ГО «Щасливі діти» Людмила Сюзева.

Аби фотозона була святковою і гармонійною, її оформленням займатиметься ужгородська дизайнерка інтер’єрів Катерина Моргентал. А збір прикрас проводять до 13 грудня.

Вікторія Жуйко, Ужгород