Варшава має повернутися до ролі опікуна країн "нової Європи", – Туск

Безпека Польщі неможлива без нормальних відносин з Україною, а до останнього часу вони були безвідповідальними з боку Варшави.

Таку думку висловив президент Європейської ради, колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в інтерв'ю польському телеканалу tvn24.

"Немає безпечної Польщі, якщо вона конфліктує з Україною. Сьогодні Україна потребує нашої підтримки - вона перебуває у конфлікті з Росією, її частково окуповано. Проблеми з Україною, особливо у дні, коли вирішується історія у Києві і навколо України, були, і сподіваюся, що вже не будуть, разючою безвідповідальністю", - наголосив Туск.

За його словами, він хотів би, щоб Польща зараз сприймалася в Європі не як "самозваний лідер Міжмор’я" - проекту, яким "у політичному сенсі в Європі якось ніхто особливо не зацікавлений", а повернулася до ролі "опікуна, який підтримує європейські прагнення країн так званої нової Європи".

Туск зазначив, що новий польський прем’єр Матеуш Моравецький має знайти в собі сили, аби знову вийти на шлях, на якому Польща була беззаперечним лідером регіону.