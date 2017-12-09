Закон про деокупацію Рада прийме вже наступного тижня, - Парубій

Наступного тижня Верховна Рада України планує розглянути закон про деокупацію українських територій та визнання Росії державою-агресором.

Про це під час форуму "Єврорегіон Карпати-Україна" на Львівщині у суботу, 9 грудня, розповів голова Верховної Ради України Андрій Парубій, передає прес-служба парламенту.

Парубій зазначив, що цей закон достатньо об’ємний й загалом нараховує кілька сот поправок.

"Є кілька планів на наступний тиждень. Найголовнішим я би назвав закон про деокупацію українських земель і про визнання на законодавчому рівні Російської Федерації агресором. Він досить об’ємний - має понад 700 правок", - повідомив спікер.

У зв'язку з цим, розгляд документа триватиме більше, ніж один день.

"Думаю, на його розгляд піде більше ніж півтора дні. Попередньо, плануємо розпочати його розгляд у вівторок вранці, або, можливо, в середу розпочати і в четвер завершити", - уточнив Парубій.

Голова українського парламенту також повідомив про інші плани парламентаріїв на наступний тиждень. Зокрема, залишилися два блоки з цього тижня, які не встигли розглянути - це блок щодо ПЕК і блок питань, що стосуються транспорту.

"Очевидно, ці два блоки теж буде рекомендовано розглянути наступного тижня. Також низка соціальних питань. Ми почали розгляд питань проти домашнього насильства - розглянули три з них, ще чотири залишаються. Чи зможемо вийти на кадрові питання - не впевнений. Але є надія, що зможемо вийти на кадрові питання наступного тижня", - додав Парубій.