Жодних змін у мовну статтю закону про освіту не вноситимуть, - Парубій

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що жодних змін у мовну статтю закону про освіту не вноситимуть.

Про це повідомляє прес-служба ВР.

Під час виступу на конференції до Дня місцевого самоврядування у Львівській обл. Парубій зазначив, що ніяких змін до сьомої статті Закону Про освіту вносити не будуть.

Голова парламенту нагадав, що перед прийняттям закону проходили круглі столи, учасники яких не могли дійти спільної думки. Тоді створили робочу групу, завдяки чому змогли вийти на компромісні формулювання: з одного боку, закон захищає мови національних меншин, а з іншого - робить обов'язковою умовою для всіх вивчення державної мови.

Нагадаємо, Угорщина різко розкритикувала українську реформу освіти. Вона містила в тому числі норму про перехід на українську мову всіх учнів із середньою школи (мова йде про нацменшини). Будапешт заявив, що блокуватиме євроінтеграційні прагнення України в зв'язку з цим.

Зараз відомо, що Венеціанська комісія закликала Україну зробити 7 статтю більш збалансованою. Міністерство освіти України заявило, що експерти не підтримали претензії Угорщини з приводу мовної статті українського закону про освіту.