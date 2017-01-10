Біля будівлі парламенту Афганістану пролунали вибухи

Біля будівель парламенту Афганістану в Кабулі пролунали один за одним два вибухи.

Про це повідомляє Reuters.

"В Кабулі терорист-смертник підірвав себе біля парламенту в столиці Афганістану. Напад смертник стався відразу ж після того, як в цьому районі вибухнув автомобіль, що свідчить про скоординовану операцію", – йдеться у повідомленні.

Наразі не повідомляється про жертви нападів, які сталися після періоду відносного затишшя у Кабулі.

Як відомо, що бойовики "Талібану" часто використовують придорожні бомби і терористів-смертників для того, аби поцілити в державних службовців або для знищення афганських силовиків.